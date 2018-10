Sędziowie przeniesieni w stan spoczynku przyjdą w poniedziałek do pracy

"Uprzejmie informuję, że z pięciu sędziów "mojej" Izby, których podmiotowo dotyczy postanowienie TSUE wydane w dniu wczorajszym (panowie sędziowie Krzysztof Cesarz, Henryk Gradzik, Przemysław Kalinowski, Andrzej Siuchniński oraz Józef Szewczyk), a z którymi dziś rozmawiałem o jego treści, wszystkich pięciu wyraziło gotowość powrotu do orzekania, w tym także ten, który z uwagi na uwarunkowania wiekowe będzie mógł to czynić jedynie do pierwszych dni 2019 r." – napisał sędzia Zabłocki.

Czterech sędziów pojawi się w pracy w poniedziałek, a piąty po ogłoszeniu wyników pierwszej tury wyborów samorządowych (jest przewodniczącym jednej z komisji wyborczych).

W piątek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie zabezpieczające, dotyczące Sądu Najwyższego. TSUE zawiesił stosowanie przepisów mówiących o wieku emerytalnym sędziów SN. Trybunał zakazał też powoływania nowego I Prezesa SN i osoby pełniącej jego obowiązki.