Jan Rokita wróci do polityki? "Od plotek na ten temat huczą sejmowe kuluary"

Jan Rokita wycofał się z polityki w roku 2007. Ówczesny polityk Platformy Obywatelskiej podjął taką decyzję, kiedy jego żona, Nelli, została doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. kobiet, a później ogłosiła swój start w wyborach list Prawa i Sprawiedliwości. Czy powrót niedoszłego premiera z Krakowa do wielkiej polityki jest możliwy? Jak donosi dzisiejszy "SE", od plotek na ten temat huczą sejmowe kuluary. Do tego kroku namawia Rokitę jego żona. Uważa, że brakuje w polityce takich osób.

– Uważam, że Jan jest bardzo inteligentny i nie ma granic wiekowych co do uczestniczenia w polityce. Człowiek powinien być aktywny i niezależnie od wieku powinien zajmować się polityką i sam decydować o tym na ile chce być w niej aktywny. I smutno mi, że tacy ludzie jak Jan nie są w polityce – przyznaje Nelli Rokita.

"SE" wskazuje również, że zdaniem ekspertów, powrót Rokity do polityki byłby znaczącym wzmocnieniem dla Prawa i Sprawiedliwości. – To byłby dobry ruch i dla Rokity i dla PiS. Byłby on sporą podporą dla obozu władzy – podkreśla w rozmowie z tabloidem prof. Kazimierz Kik, politolog.

Dziennik wskazuje, że nazwisko Rokity ma być wymienianie w kontekście przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego.