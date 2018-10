Petru: Koalicja Obywatelska nie zadziałała. Nowoczesna wyparowała

– KO otrzymała tyle samo procent co Platforma 3 lata temu, a Nowoczesna wyparowała. Wprowadzałem Nowoczesną do Sejmu – miała 6-7 proc., PO koło 25 proc. Platforma w ramach KO ma ten sam wynik, a elektorat Nowoczesnej wyparował. Z punktu widzenia prognozy na Sejm 2019 te prognozy nie są takie optymistyczne dla opozycji – ocenił Petru w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu Zet.

PSL uratował PO

Petru pogratulował wyniku PSL-owi. Jego zdaniem ludowcy podjęli słuszną decyzję, nie wchodząc do Koalicji Obywatelskiej. Gdyby tak zrobili, to dzisiaj PiS rządziłby we wszystkich sejmikach. – PSL uratował PO w sejmikach. To nie jest tak, że PO ma dobry wynik. Będzie prawdopodobnie współrządziła w większości sejmików dzięki PSL-owi – mówił polityk.

Petru podkreślił, że wybory samorządowe są specyficzne i nie do końca miarodajne. Jego zdaniem parta Jarosława Kaczyńskiego może wygrać w przyszłym roku wyścig do parlamentu polskiego.

