Warzecha: Dzwonki alarmowe na Nowogrodzkiej zaczęły dzwonić

– To nie jest klęska Prawa i Sprawiedliwości, ale w stosunku do oczekiwać, to porażka jednak jest. Bo oczekiwania i sympatyków partii rządzącej i jej polityków były takie, że PiS potwierdzi rolę absolutnego hegemona na polskiej scenie politycznej. I to się nie stało – mówi Łukasz Warzecha w powyborczym komentarzu.