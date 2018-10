Wiadomo, kto przejmie mandat poselski Trzaskowskiego

Według sondażu exit poll IPSOS Rafał Trzaskowski, o fotel prezydenta Warszawy ubiegający się z ramienia Koalicji Obywatelskiej (PO+Nowoczesna), zdobył 54,1 proc. głosów. Nie można łączyć funkcji prezydenta miasta oraz posła, więc Trzaskowski będzie musiał złożyć swój mandat.

Jak wskazuje portal Onet, na jego miejsce do Sejmu wejdzie znana snowboardzistka, od kilku lat związana z PO Jagna Marczułajtis-Walczak. W 2010 roku uzyskała mandat radnej do sejmiku małopolskiego z listy Platformy Obywatelskiej. W ostatnich wyborach parlamentarnych startowała do Sejmu, jednak nie uzyskała wystarczającej liczby głosów. Teraz, dzięki wygranej Trzaskowskiego, zastąpi go w sejmowej ławie. W ostatnich wyborach Marczułajtis-Walczak uzyskała 6899 głosów.

Przypomnijmy, że wciąż czekamy na oficjalne wyniki, także wyborów w Warszawie.