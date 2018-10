"Wasze podłości zostaną zapamiętane". Kurski do "miernot i lokajów władzy"

Z sondażu IPSOS, uzupełnionego o kolejne dane spływające z PKW wynika, że w wyborach do sejmików wojewódzkich Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 33 proc. poparcia. Kolejna jest Koalicja Obywatelska z wynikiem na poziomie 26,7 proc. Na podium zmieścił się jeszcze PSL z 13,6 proc. poparcia. Wciąż czekamy na pełne, oficjalne wyniki, które przedstawi Państwowa Komisja Wyborcza.

Koalicji Obywatelskiej udało się utrzymać władzę m. in. w Warszawie oraz Łodzi. – To jest wielki dzień, to początek drogi. Dzisiaj robimy pierwszy krok, dzisiaj jest pierwszy krok ku zwycięstwu – mówił Grzegorz Schetyna po ogłoszeniu exit poll. Schetyna podkreślił, że Koalicja Obywatelska okazała się najlepszym, najbardziej skutecznym "anty-PiSem". Polityk podziękował też przewodniczącej Nowoczesnej oraz szefowej Inicjatywy Polska. – Chciałem podziękować wszystkim ludziom Platformy Obywatelskiej, ale przede wszystkim Nowoczesnej i Inicjatywie Polska, Katarzynie Lubnauer i Barbarze Nowackiej – mówił polityk.

Mocny wpis na Twitterze zamieścił wicenaczelny "Wyborczej". Jarosław Kurski, którego antyrządowe poglądy nie są tajemnicą, stwierdził: "Czas przestawić anteny". Tweet został skierowany m. in. do sędziów oraz dziennikarzy mediów publicznych i brzmi jak zawoalowana groźba.

