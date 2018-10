Czaputowicz spotkał się z sekretarzem generalnym NATO

W trakcie spotkania w Kwaterze Głównej NATO, w którym szefowi polskiego MSZ towarzyszyli szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch i wiceminister obrony narodowej Tomasz Szatkowski, omówiono najważniejsze zagadnienia związane z bieżącą agendą prac toczących się na forum Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Strona polska poinformowała sekretarza generalnego NATO o współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych w zakresie wzmocnionej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. – Chcemy, żeby ten proces był transparentny. Chcemy, żeby sojusznicy byli poinformowani o naszych zabiegach i tłumaczyć im nasze intencje – wyjaśnił minister Jacek Czaputowicz. Szef dyplomacji poinformował także swojego rozmówcę o prowadzonych w tej kwestii rozmowach polsko-amerykańskich.

Omówiono również przebieg procesu adaptacji zdolności obronnych państw sojuszniczych w stosunku do istniejących wyzwań i zagrożeń. Jest to najistotniejszy proces z punktu widzenia interesów bezpieczeństwa RP, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państw członkowskich oraz stabilności wokół granic NATO. Rozmówcy zgodzili się również co do potrzeby dalszego sprawnego wypełniania konkretnymi działaniami kierunkowych decyzji politycznych podjętych podczas szczytów NATO w Warszawie (2016) i Brukseli (2018).

Spotkanie poświęcone było także współpracy NATO i UE na tle nowych inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa europejskiego. Strona polska wskazała, że każda inicjatywa zmierzająca do zwiększenia zdolności obronnych państw europejskich będzie miała pozytywny efekt pod warunkiem, że jej motywem przewodnim, tak jak dotąd, będzie harmonijna i komplementarna współpraca NATO i UE oraz ścisłe współdziałanie w sferze bezpieczeństwa w wymiarze transatlantyckim. – Chodzi o to, żeby europejskie inicjatywy obronne były komplementarne wobec NATO. W naszym interesie leżą silne więzy transatlantyckie i co do tego zgadzamy się z sekretarzem generalnym – wyjaśnił szef MSZ.