Komisja weryfikacyjna przy Ratuszu?

Jak rozstrzygnięcie wyborów w Warszawie wpłynie na dalsze funkcjonowanie komisji? Patryk Jaki, jej szef, który jeszcze jako kandydat na prezydenta zapowiadał, że jeśli wygra komisja nie będzie potrzebna – bo on jako włodarz Warszawy osobiście zajmie się problemem reprywatyzacji. Jednak wiceminister sprawiedliwości nie wygrał.

Teraz wiceprezydentem u Rafała Trzaskowskiego, który wybory wygrał w pierwszej turze, ma zostać Paweł Rabiej. Polityk Nowoczesnej w rozmowie z RMF FM wskazał, że będzie rozmawiał na temat komisji z Prawem i Sprawiedliwością. Chce zaproponować, aby komisja stała się organem miejskim. Według niego, pozwoli to na szybsze i tańsze procedowanie kolejnych przypadków reprywatyzacji w stolicy. Dodatkowo, przeniesiona do ratusza komisja reprywatyzacyjna ma mieć lepszy dostęp do dokumentów.

Przyszły wiceprezydent Warszawy wskazuje, że w składzie komisji powinni znaleźć się przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, ruchów miejskich, żeby ona była maksymalnie obiektywna.