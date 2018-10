Córka Jolanty Brzeskiej załamana po wyborach. "I takie życie nie ma sensu"

Rodzina Brzeskich to jedna z setek warszawskich rodzin poszkodowanych w wyniku tzw. dzikiej reprywatyzacji. Jolanta Brzeska, aktywna i bezkompromisowa działaczka ruchu lokatorskiego, walcząc z reprywatyzacyjnymi patologiami straciła życie. Jej spalone zwłoki znaleziono w Lesie Kabackim. Do dziś, sprawców nie złapano.

Teraz jej córka Magdalena nie ma wątpliwości, że wszystko to, co udało się uzyskać dla poszkodowanych dzięki pracom komisji weryfikacyjnej kierowanej przez Patryka Jakiego, zostanie zaprzepaszczone.

"No to kochani koniec. Już na 100% nie mam co liczyć, że kiedykolwiek odzyskam jakieś pieniądze przyznane mi przez Komisję Weryfikacyjną. Nie mam co liczyć, że ktoś zwróci mi to, co zabierał mi nienależnie komornik. Bo przecież dalej rządzą ci sami" – stwierdziła gorzka Brzeska. Komisja weryfikacyjna przyznała jej 100 tys. zł odszkodowania.

Wybory prezydenckie w Warszawie w pierwszej turze wygrał Rafał Trzaskowski, kandydat PO i Nowoczesnej.