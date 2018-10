Siemoniak liczy na koalicję z PSL w wyborach do Sejmu

– Wyborca PSL-u wie, że 12 dobrych lat dla samorządów wojewódzkich i osiem dobrych lat dla Polski, to dobre rządy PO i PSL – podkreślał polityk w rozmowie w Polsat News.

Pytany o koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym, stwierdził, że "ma nadzieję", że PSL przyłączy się do niej w wyborach do Parlamentu Europejskiego i do Sejmu.

PO odcina się od Smogorzewskiego

Tomasz Siemoniak był w Polsat News pytany również o wygrane przez Romana Smogorzewskiego wybory na prezydenta Legionowa.

– Myślę, że bardzo daleko jesteśmy od Smogorzewskiego, stał się taką złą ikoną. Nie mogę powiedzieć, że radni PO nie będą w sojuszu ze Smogorzewskim, bo nie wiem, jak tam się sytuacja będzie układała. Zrobił ogromny wstyd sobie i swojemu środowisku w Legionowie. Wygrywa, bo takie rzeczy nie zawsze się przedostają do wszystkich ludzi – powiedział wiceprzewodniczący PO.