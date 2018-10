Haga: Mężczyzna chciał się podpalić w polskiej ambasadzie

Do ambasady RP w Hadze wszedł mężczyzna, oblał się benzyną i zagroził podpaleniem. Do akcji wkroczyła policja. Po kilku godzinach mężczyzna został zatrzymany. Jak podają służby, stanowił zagrożenie głównie dla siebie. Niedoszły podpalacz trafił na obserwację do szpitala.

"Z powodu nadzwyczajnych okoliczności zmuszeni byliśmy, w dniu dzisiejszym 22.10.2018, zamknąć Ambasadę oraz Konsulat i wstrzymać przyjęcia interesantów. Bardzo przepraszamy wszystkich z Państwa, którzy mieli wyznaczone spotkania w dniu dzisiejszym" – poinformowała placówka.