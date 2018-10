Sejm zdecydował. 12 listopada będzie dniem wolnym od pracy

"Dodatkowy wolny dzień pozwoli Rodakom na godne uczczenie 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, wydłuży czas na uroczystości do trzech dni tj. od 10 do 12 listopada 2018 roku" – napisano w uzasadnieniu projektu, który do Sejmu wpłynął w poniedziałek.

Minionej nocy parlament uchwalił ustawę. Za głosowało 233 posłów, 105 było przeciw, a 77 się wstrzymało.

W uzasadnieniu projektu posłowie PiS zwrócili uwagę, że 11 listopada przypada w tym roku w niedzielę. Stąd pomysł ustanowienia święta narodowego jeszcze w poniedziałek, a co za tym idzie – wprowadzenia w tym roku dodatkowego dnia wolnego od pracy.

"W dniu 12 listopada nie obowiązują zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele oraz święta, o których mowa w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni" – napisano w projekcie ustawy.

Przyjęto też poprawki, zgodnie z którymi 12 listopada będą pracować publiczne szpitale i apteki.