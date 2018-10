"Wstydziłem się". Gowin: To mogło pogorszyć nasz wynik wyborczy

W końcówce kampanii wyborczej sztab kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryka Jakiego zaprezentował spot dotyczący uchodźców. W klipie wykorzystano m.in. wypowiedzi kontrkandydata Jakiego – Rafała Trzaskowskiego i lidera Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny. Spotem tym Prawo i Sprawiedliwość chciało wytworzyć wrażenie, że rządy PO skończą się dla Polski tym, czego obecnie doświadczają kraje Europy Zachodniej.

O spot ten pytany był dziś na antenie TVN 24 wicepremier Jarosław Gowin. – Wstydziłem się – przyznał polityk mówiąc o momencie kiedy spot został wypuszczony. – Tak, to był zły spot – ocenił. Wicepremier powiedział, że nie wie kto zdecydował o jego publikacji, jednak nie zamierza roztrząsać publicznie tajników sztabu wyborczego.

Gość Konrada Piaseckiego powtórzył swoją wcześniejszą ocenę, że "to z całą pewnością był niedobry spot”. – Jeżeli szukać przyczyn nie tak zdecydowanego zwycięstwa, jak być może było ono w naszym zasięgu, to jest to jedna z przyczyn – dodał Jarosław Gowin.

