"PSL ma dylemat na wagę przetrwania"

We wpisie zamieszczonym na jednym z portali społecznościowych Grzegorz Jankowski wyraził pogląd, że dylemat, który ma obecnie Polskie Stronnictwo Ludowe może zdecydować o przetrwaniu tej partii. "Dogadać się z PiS by uchować część posad, ale kosztem totalnej eliminacji PO? Czy zostać z PO, ale kosztem tysięcy swoich w połowie Polski?" – pisze dziennikarz Polsat News. Jego zdanie, wygra chyba pierwsza opcja. "A jeśli tak, to skutki tego będą niewyobrażalne..." – skwitował.

Przypomnijmy, że niedługo po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów samorządowych wskazujących, że w wielu miejscach PiS mimo zwycięstwa, nie będzie mogło rządzić bez koalicjanta, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jego ugrupowanie nie wejdzie w sejmikach wojewódzkich w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. – Mówiłem wprost od samego początku, że nie będzie takich koalicji, bo nie wchodzi się w koalicje z partią antysamorządową, a antysamorządową partią jest dzisiaj PiS – mówił Kosiniak-Kamysz. Jak się jednak okazuje, badanie late poll pokazało już niższy wynik Ludowców. Kolejne dane spływające do Państwowej Komisji Wyborczej wskazują dużą szansę na to, że w wielu miejscach PiS będzie mogło się obejść bez koalicji.

Wczoraj do tej kwestii odniosła się na briefingu w Sejmie Beata Mazurek. – Zobaczymy jakie będzie rozstrzygnięcie tych wyników. Podczas wieczoru wyborczego okazało się, że te wyniki są inne. Dzisiaj okazuje się, że one są inne – mówiła wicemarszałek Sejmu. Jak dodała, wygląda na to, że w wielu sejmikach PiS może mieć samodzielną większość. – A jaki będzie rozkład sił politycznych, to zobaczymy – wskazała.

– Na razie wiemy, że poparcie PSL-owi spada – podkreśliła Beata Mazurek, po czym dodała: "być może to PSL powinien się zastanowić nad tym, czy nie warto zmienić lidera, żeby PSL mogło mieć zdolność koalicyjną z innymi ugrupowaniami, chociażby z nami”.