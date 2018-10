Kierwiński: Za prezydentury Trzaskowskiego będą korekty polityki Hanny Gronkiewicz-Waltz

Jakie będą pierwsze kroki Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta Warszawy?

Marcin Kierwiński: Jeśli chodzi o pierwsze kroki to trzeba pytać samego prezydenta, ja mogę się opierać na tym, co Rafał mówił w kampanii wyborczej. Wiem, że miał to wszystko przemyślane. Pierwsze decyzje dotyczyć będą utworzenia Warszawy bardziej wygodnej dla mieszkańców. To są kwestie żłobkowe – a więc zwolnienie z opłat za te placówki. To także w ogóle zwiększenie inwestycji w żłobki.

Co oznaczają słowa o "pozytywnej kontynuacji" polityki Hanny Gronkiewicz-Waltz?

Akurat tych słów nie słyszałem. Ale słyszałem wielokrotnie, jak Rafał Trzaskowski mówił, że to, co dobre, należy kontynuować. Że trzeba dokończyć gigantyczny plan inwestycyjny, wybudować nowe linie metra. Usprawnić komunikację miejską tak, by efektywnie korzystać ze wszystkich środków transportu.

Jednak gdy słyszymy o kontynuacji, to od razu nasuwa się skojarzenie z aferą reprywatyzacyjną, ewidentnymi błędami Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Niewątpliwie korekty w pewnych sprawach będą. W kwestii reprywatyzacji spodziewać się możemy audytu, bilansu otwarcia. Zapewne odbędzie się też przegląd wszystkich komórek ratusza tak, by to wszystko zaczęło działać jak najlepiej.

