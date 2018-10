"Jest na granicy wytrzymałości psychicznej. Serce pęka". Magdalena Ogórek chce pomóc córce Jolanty Brzeskiej

Córka Jolanty Brzeskiej znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Z pomocą postanowiła jej pospieszyć dziennikarka Telewizji Polskiej Magdalena Ogórek. "Kochani, znów jest sprawa. Bardzo ważna. Chodzi o córkę śp. Jolanty Brzeskiej" –. P. Magda jest na granicy wytrzymałości psychicznej. Serce pęka" – napisała na jednym z portali społecznościowych.

Ogórek wyjaśniła, że nad córką Jolanty Brzeskiej zawisł nakaz eksmisji komorniczej. To jednak nie jedyne jej problemy. "Jest jeszcze jedna kwestia. Turnusu rehabilitacyjnego niepełnosprawnego dziecka Magdy. To 7 tys. zł. Magda nie ma taty, co się stało z jej śp. Mamą - wiecie". Jest z synem sama, na granicy wytrzymałości psychicznej" – czytamy we wpisie publicystki.

Aby pomóc Magdalenie Brzeskiej, Magda Ogórek postanowiła wystawić na licytację cenną rzecz, piękną broszkę marki Chanel. Jak podkreśliła, to już jedna z nielicznych cennych rzeczy jakie jej zostały. "Prawie wszystko już rozdałam, została ta broszka z pereł" – dodała dziennikarka.