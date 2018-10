PiS odbije Mazowsze? Są już oficjalne wyniki

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o oficjalnych wynikach do sejmiku woj. mazowieckiego. Wynika z nich, że 24 mandaty przypadną PiS, 18 trafi do Koalicji Obywatelskiej, 8 miejsc zdobyło PSL i 1 mandat powędruje do Bezpartyjnych Samorządowców. Cały czas trwają rozmowy na temat ewentualnej koalicji w sejmiku.

Prawo i Sprawiedliwość będzie samodzielnie rządziło przynajmniej w sześciu sejmikach wojewódzkich. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała już o oficjalnych wynikach do sejmiku woj. mazowieckiego. Wynika z nich, że 24 mandaty przypadną PiS, 18 trafi do Koalicji Obywatelskiej, 8 miejsc zdobyło PSL i 1 mandat powędruje do Bezpartyjnych Samorządowców. Wydaje się, że sejmik. woj. mazowieckiego pozostanie w rękach PO i PSL. Wciąż trwają jednak nerwowe negocjacje. Już wiadomo, że w niektórych sejmikach wojewódzkich różnice będą niewielkie. RMF FM poinformowało dzisiaj, że Michał Dworczyk jest odpowiedzialny w Prawie i Sprawiedliwości za układanie powyborczych koalicji w sejmikach. Dworczyk ma prowadzić negocjacje we wszystkich miejscach, w których Prawu i Sprawiedliwości nie udało się uzyskać samodzielnej większości, a gdzie istnieje szansa na zawarcie koalicji. Co ciekawe, polityk ma w swoich działaniach nie wykluczać nikogo: Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, działaczy bezpartyjnych, a także Koalicji Obywatelskiej. Zadanie Dworczyka ma polegać na wyszukiwaniu wśród samorządowców tych niezadowolonych, którzy mogliby się dać "przeciągnąć na stronę PiS".

