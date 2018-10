Były szef NATO: Berlin powinien brać przykład z Warszawy

– Polska wykazuje prawdziwe przywództwo w polityce energetycznej UE. Inicjatywa Trójmorza i współpraca z dwunastoma zaangażowanymi w to krajami to tylko jeden z przykładów. Inną jest propozycja rurociągu z Norwegii do Polski, przechodzącego przez Danię - tzw. Baltic Pipe. Polska i inne kraje Trójmorza obalają argument, że energię musimy importować tylko z Rosji. To po prostu nieprawda, a Polska jest przodownikiem i przykładem, jeśli chodzi o rozważanie alternatywnych propozycji i LNG. Berlin powinien szukać w Warszawie przykładu, jak prowadzić strategiczną i solidarną europejską politykę energetyczną – mówi w rozmowie z Onetem były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen.

Były sekretarz generalny NATO ocenił, że gazociąg Nord Stream II to "katastrofa dla całej Unii Europejskiej". – UE wydała ponad pięć miliardów euro (ponad 21 miliardów złotych - red.) na dywersyfikację źródeł i uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. Jeśli budowa rurociągu ruszy, będzie to niepotrzebny krok wstecz, odwracający uwagę od dobrze wykonanej roboty – powiedział. Rasmussen zwrócił również uwagę na fakt, że Rosja dąży do utrzymania uzależnienia Niemiec i Europy od rosyjskiego gazu. – W ostatnich latach ten surowiec stał się bronią Moskwy w więcej niż jeden sposób. Rosja dzieli tam, gdzie to możliwe; wie, że ten projekt pomoże wbić klin między jedność europejską i transatlantycką – dodał. Czytaj także:

