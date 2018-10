"Potrzebuje naszego wsparcia". Tusk o prezydencie

– Mam poczucie, że my w ramach UE mamy niedosyt demokracji. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, dlaczego UE zabrania tego, zabrania tamtego. Dlaczego na przykład w sklepie nie można w tej chwili kupić już zwykłej żarówki, można kupić tylko żarówkę energooszczędną? Nie wolno kupić, bo UE zakazała. To są problemy, nad którymi zastanawiają się ludzie. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest jedna z przyczyn brexitu – powiedział przywódca Polski podczas XIX Forum Polsko-Niemieckiego "Europa 1918-2018: historia z przyszłością", które zorganizowano w Berlinie. Andrzej Duda zaznaczył, że unijne instytucje często próbują ingerować w decyzje poszczególnych państw, wychodząc poza swoje kompetencje.

O słowa prezydenta przez dziennikarzy zapytany został Donald Tusk. Szef Rady Europejskiej. – Nie dołączę się do złośliwości i szyderstw pod adresem polskiego prezydenta. Wtedy, kiedy wydaje się pogubiony w argumentacji, potrzebuje raczej naszego wsparcia, a przynajmniej jakiejś takiej życzliwej cierpliwości – powiedział były premier w Strasburgu.

– Myślę, że czasami trzeba pomyśleć z taką właśnie większą cierpliwością o prezydencie. Szczególnie wtedy, kiedy jego argumentacja nie zawsze jest przekonująca – dodał Donald Tusk.