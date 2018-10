Posłanka PO zostanie ukarana? Jest wniosek

Dudzińska skończyła socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 2005 r. pracuje w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2013-2014 była wiceprezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W nocy Sejm wybrał ją na Rzecznika Praw Dziecka. Za jej kandydaturą głosowało 232 posłów, 184 było przeciw, a 3 się wstrzymało.

Dudzińska napisała we wniosku do Komisji Etyki Poselskiej, że posłanka PO Magdalena Kochan podała nieprawdziwe informacje na jej temat, jakoby była zwolenniczką eutanazji dzieci niepełnosprawnych. "Posłużyła się moją zmanipulowaną wypowiedzią dla Telewizji Republika z dnia 24.04.2018. Swoim działaniem pani Kochan naruszyła moje dobre imię, naraziła mnie na utratę zaufania publicznego oraz negatywnie wpłynęła na wynik głosowania w sprawie mojej kandydatury na Rzecznika Praw Dziecka" – czytamy we wniosku, którego treść opublikował portal tvp.info.

Kochan została już odwołana z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Agnieszka Dudzińska ponadto żąda od poseł PO sprostowania jej wypowiedzi z trybuny sejmowej oraz w mediach społecznościowych.