Która partia wydała najwięcej na spoty wyborcze? Kwoty zaskakują

Partia Jarosława Kaczyńskiego na spoty wyborcze wydała ponad 2,5 mln zł. To więcej, niż wydatki wszystkich ugrupowań razem wzięte – wskazuje Press.pl. To dane cennikowe Nielsen Audience Measurement. Spoty PiS emitowane były w TVP 1, TVP Info, Polsacie i należącym do Grupy TVN i Discovery Polska NTL Radomsko.

Drugie miejsc pod względem wysokości nakładów na emisję spotów, jest KM KW Wolność w Samorządzie Komitet przeznaczył na ten cel 726,4 tys. zł (spoty w Polsacie, Polsat News). Trzecia jest koalicja PO i Nowoczesnej z wydatkami na poziomie 331,1 tys. zł (spoty emitowane były w stacjach Polsat i TVN). Dalej jest KW Jacka W, KW Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska oraz KW Wolni i Solidarni.

Czytaj także:

"Wstydziłem się". Gowin: To mogło pogorszyć nasz wynik wyborczy