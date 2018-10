Lasek z mandatem radnego. Wicenaczelny "Wyborczej": Głosowaliśmy na Ciebie całą rodziną

Lasek jest doktorem nauk technicznych i inżynierem specjalizującym się w mechanice lotu. Brał udział w pracach tzw. komisji Millera, która badała katastrofę smoleńską. Jej ustalenia od początku kwestionował szef MON Antoni Macierewicz i współpracujący z nim eksperci, którzy obecnie wchodzą w skład nowej komisji badającej przyczyny katastrofy z 10 kwietnia 2010 r.

Do sejmiku Mazowsza startował z list Koalicji Obywatelskiej. "Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaufali mi i powierzyli mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. To zaszczyt i wyjątkowa odpowiedzialność. Specjalne podziękowania dla mojej Rodziny i Przyjaciół - bez Was by się to nie udało" – napisał na Twitterze.

Maciej Lasek ma mocne wsparcie dziennikarzy i komentatorów związanych z lewicą, m. in. wicenaczelnego "Gazety Wyborczej". Jarosław Kurski obok gratulacji wskazał, że dla jego rodziny Lasek jest "wzorem człowieka służby publicznej".

Wyborczego sukcesu Laskowski pogratulował także Krzysztof Luft, rzecznik rządu Jerzego Buzka, a także były członek KRRiT.