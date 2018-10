PiS przeprowadzi audyt kampanii

Samodzielna większość w sześciu województwach oraz spore możliwości koalicyjne – na poziomie wyborów do sejmików wojewódzkich, PiS może mówić o dużym sukcesie. Gorzej partii Jarosława Kaczyńskiego poszło, już tradycyjnie, w dużych miastach. Po wyborczej niedzieli odbyła się seria spotkań na Nowogrodzkiej. Najważniejsze osoby w partii rozmawiały o wyborczym bilansie. Do siedziby PiS wezwany został także m. in. Patryk Jaki, który walczył o prezydenturę w Warszawie.

Wicemarszałek Senatu Adam Biela poinformował, że w partii przeprowadzony zostanie audyt kampanii. – Umówiliśmy się, że sporządzimy taki dokładny, szczegółowy audyt kampanii. Zrobimy to na spokojnie już po wyborach. Te wybory jeszcze trwają, przecież mamy drugą turę w bardzo wielu miastach i wsiach. Nie chcemy tutaj powodować żadnych scysji personalnych ani niepotrzebnych emocji – powiedział Bielan w rozmowie z portalem Wyborcza.pl