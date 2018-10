Trzaskowski: Nie mogę udawać, że cenię Patryka Jakiego

– Mogę pochwalić Patryka Jakiego za bardzo ciężką pracę. Natomiast ja mówiłem od samego początku, już kilka miesięcy temu, że trzeba wyciągać wnioski z tego co się działo w ratuszu. Jeżeli zgłosiłby się do mnie nawet radny PiS-u, w dobrej intencji chciałby zwrócić na coś uwagę albo coś poradzić, to ja będę słuchał – zapowiedział Rafał Trzaskowski na antenie Polsat News. Polityk zaznaczył, że nie ceni Patryka Jakiego, ponieważ "nie lubi takiego sposobu uprawiania polityki – takiego, który pozbawiony jest wiarygodności, ludzi którzy cały czas zmieniają zdanie".

Rafał Trzaskowski zapytany, czy ma w planach zmiany personalne w Ratuszu, odpowiedział: – Najpierw chcę poinformować jak będę realizował swoje obietnice wyborcze. Na pewno nie będzie czystki, ale będzie dokładny audyt. Na pewno będą ludzie, z którymi będę chciał współpracować. Niektórzy będą musieli zmienić miejsce, w którym się znajdują – zapowiedział.

– Ja bym chciał przede wszystkim, żeby polityka senioralna się kompletnie zmieniła, żeby było więcej domów dziennej opieki na seniorami. To nie są rzeczy spektakularne. Ja nie mam takiego marzenia, żeby zostawić po sobie jakiś pomnik, na zasadzie jeden wspaniały most. Chciałbym, żeby ludzie za pięć lat mogli stwierdzić, że jakość życia w Warszawie się niesłychanie poprawiła – nowy prezydent Warszawy wskazał na swoje priorytety.