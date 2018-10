Tusk dziękuje Gronkiewicz-Walt za "12 lat świetnej prezydentury"

Każdy wpis Donalda Tuska w mediach społecznościowych budzi zainteresowanie. Tym razem szef Rady Europejskiej odniósł się do wyborów prezydenckich w stolicy. Nie tylko pogratulował nowemu prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu, ale także... podziękował Hannie Gronkiewicz-Waltz. Co więcej – stwierdził, że rządy Gronkiewicz w Warszawie to "12 lat świetnej prezydentury".

"Panie premierze, warto przypomnieć: 40 tysięcy osób na bruku, urzędnicy ratusza w areszcie, 140-letni właściciele kamienic. Można dłużej, ale w sumie po co" – skomentował Bartłomiej Graczak, dziennikarz TVP.