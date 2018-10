"Monty Python?". Owsiak o liście zastępcy rzecznika dyscypliny sędziów

Podczas festiwalu zorganizowano dwie symulacje: sprawy karnej i cywilnej. Wszystko przypominało sytuację znaną z programu telewizyjnego z udziałem sędzi Anny Marii Wesołowskiej. Celem symulacji – jak wskazuje Jerzy Owsiak – miało być propagowanie wiedzy i pogłębianie świadomości obywateli w zakresie kwestii związanych z sądownictwem.

"(...) Wraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz jego Biurem (który stale uczestniczy w naszym Festiwalu od 9 lat) zaprosiliśmy uczestników Pol’and’Rock Festival na spotkania z sędziami. Co więcej, aby pokazać festiwalowiczom pracę sędziów, uzasadnić należny im szacunek, a także pokazać jak wygląda proces sądowy, zorganizowane zostały poglądowe symulacje dwóch spraw - karnej i cywilnej. Było to tak, jak w przypadku programów telewizyjnych z udziałem fantastycznej p. sędzi Anny Marii Wesołowskiej, gdzie Polacy mogą, na symulowanych sprawach nie tylko poczuć klimat sali sądowej, czy poznać związane nią standardy i zachowania, ale także zaznajomić się z różnorodnością spraw, sposobem ich oceniania, a następnie orzekania" –– pisze Jerzy Owsiak na Facebooku.

W symulacji udział wziął Arkadiusz Krupa, sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie. To do niego pismo skierował zastępca rzecznika dyscypliny sędziów sądów powszechnych. Rzecznik zarzuca, że symulacja stanowiła "parodię" procesu sądowego. "Jako Fundacja i organizatorzy Festiwalu jesteśmy pełni szacunku dla działań Rzecznika Praw Obywatelskich, Pana Adama Bodnara, który miał czas być razem z nami, a także dla wszystkich sędziów, którzy mieli czas przyjechać do nas i w atmosferze Najpiękniejszego Festiwalu Świata rozmawiać z ludźmi o czystej literze prawa, o sądownictwie, o wymiarze sprawiedliwości, co na co dzień powinien robić Pan, Pana szef, Pańscy podwładni i wszyscy, którym zależy na tym, aby prawo w Polsce było rozumiane, szanowane, a przede wszystkim respektowane. Tymczasem Pan wpisał się w typową narrację ludzi, którzy nie znając sprawy, nie będąc w miejscu gdzie ona zaistniała, nawet nie mając relacji z tego miejsca, wypisują bzdury powielając nieprawdę" – skomentował Owsiak.