"Nie odpowiadała pani na moje pytanie!". Spięcie Olejnik z Kempą

Jednym z tematów rozmowy była m.in. pomoc dla uchodźców. Monika Olejnik odniosła się też do ostatniego spotu PiS dot. imigrantów. Chociaż Beata Kempa podkreślała rolę pomocy humanitarnej, jaką niesie Polska poza swoimi granicami, to dziennikarka TVN24 stwierdziła, że więcej wydajemy na IPN czy o. Rydzyka. – To jest nieuczciwe. Uwłacza pani tysiącom ludzi, którzy niosą pomoc na miejscu w trudnych warunkach – zareagowała Kempa.

– Dlaczego zrobiliście taki antychrześcijański spot? – pytała dalej Olejnik. Kempa przypomniała z kolei deklaracje samorządowców, że będą przyjmować migrantów nie licząc się ze zdaniem rządu. – Co się dzieje na terenie wielu krajów, które przyjmują wielu migrantów ekonomicznych? – dodała. – Nie odpowiadała pani na moje pytanie. Teraz wiem, że minister Kempa jet zadowolona z tego spotu – oceniła dziennikarka TVN24. – Gdyby pani widziała na własne oczy to, co ja widziałam, gdyby pani widziała jakie są skutki ISIS, to pani takich rzeczy by nie mówiła – podsumowała minister ds. pomocy humanitarnej.