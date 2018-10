Stanowcze oświadczenie Czarzastego. "Te żenujące wypowiedzi pojawiały się po to, żebyśmy dostali gorszy wynik"

W nocy ze środy na czwartek Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki wyborów samorządowych. W skali kraju w wyborach do sejmików wojewódzkich Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 254 mandaty, a Koalicji Obywatelskiej przypadło 194 mandatów. Polskie Stronnictwo Ludowe zdobyło 70 mandatów, Bezpartyjni Samorządowcy - 15, a SLD-Lewica Razem - 11.

Do wyników tych odniósł się na konferencji prasowej lider Sojuszu Włodzimierz Czarzasty. – Okazało się po tych wyborach i wynikach, że nie da się w Polsce pokonać PiS-u bez głosów radnych bądź w przyszłości posłów PSL-u i SLD. Nie uzyskała Koalicja Obywatelska bezwzględnej większości, PiS te wybory w wielu miejscach bardzo, szczególnie jeżeli się patrzy na Polskę powiatową i sejmikową, wygrał – podkreślił polityk. Zwycięstwo PiS w wyborach do sejmików Czarzasty określił jako "bezwzględne". – Nie ma co opowiadać, ze wygrał ktokolwiek inny, bo jeżeli się rządziło w 15 sejmikach, a będzie się rządziło w połowie tych sejmików, to nie jest sukces – zauważył.

Lider SLD mówił także o swojej wizji na wybory do Parlamentu Europejskiego, do których chciałby aby Sojusz wystartował w blok z innymi partiami, stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi. – Nie wiem czy to się uda, ale wiem, że przeszliśmy wybory samorządowe, każdy dostał wynik jaki dostał. Ten wynik skłania do niearoganckiej, zdystansowanej refleksji – przyznał.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej z usta Czarzastego padła jeszcze deklaracja. – Chciałbym złożyć takie oświadczenie. Ono jest ważne. SLD-Lewica Razem nie będzie w żadnym sejmiku wchodziło w koalicję z PiS-em – poinformował. Wcześniejsze sugestie, że tak się może stać po wyborach polityk nazwał "żenującymi wypowiedziami", które pojawiały się po to, żeby SLD miało gorszy wynik wyborczy.