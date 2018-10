Małopolska kurator oświaty: Szkoła nie może być przekształcana w miejsce indoktrynacji

Już w najbliższy piątek - 26 października - w wielu szkołach w całej Polsce zostanie zorganizowany "Tęczowy Piątek". Organizator szczyci się, że do tegorocznej akcji zgłosiła się rekordowa liczba 211 szkół. Jak "Tęczowy Piątek" będzie wyglądał to w praktyce? Tego dnia dzieci będą mogły oglądać na szkolnych korytarzach tęczowe plakaty. Z kolei na lekcjach będą słuchały o "akceptacji i otwartości na uczniów i uczennice LGBTQI". Szkoły, które wyraziły chęć organizacji Tęczowego Piątku otrzymały od organizatora zestaw materiałów edukacyjnych, plakaty i tęczowe gadżety. O scenariuszach lekcji zdecydują nauczyciele. KPH nie ukrywa, że służy radą, jakie filmy warto pokazać uczniom podczas lekcji.

– Akcja Tęczowy Piątek organizowana jest po to, aby nauczyciele i nauczycielki pokazali swoim uczniom i uczennicom, że szkoła jest miejscem, gdzie każdy może być sobą. Tego dnia dorośli i rówieśnicy dają wyraźny sygnał młodym osobom LGBTQI, że mogą na nich liczyć – tłumaczy Joanna Skonieczna z organizacji społecznej Kampania Przeciw Homofobii.

Tymczasem głos w sprawie zabrała Małopolska Kurator Oświaty, Barbara Nowak.W oświadczeniu opublikowanym na stronie kuratorium Nowak podkreśliła, że "zgodnie z dyrektywami interpretacyjnymi zawartymi w Preambule Prawa oświatowego, nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki". "Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności" – czytamy w oświadczeniu.

"Z tych też przyczyn dyrektor szkoły, podejmując decyzję w sprawie zorganizowania w szkole imprezy, której treść stanowi przedmiot poważnych sporów światopoglądowych toczonych w społeczeństwie, winien zachować daleko idącą staranność w nadzorze nad formą obchodów i treściami, jakie w ich trakcie są przekazywane dzieciom i młodzieży. Z jednej strony bowiem prezentowanie społeczności szkolnej zwyczajów i poglądów popularnych we współczesnych kulturach świata wpisuje się w cele systemu oświaty; z drugiej jednak ich forma nie może prowadzić do obrazy uczuć religijnych, czy też dyskryminowania osób o odmiennym światopoglądzie, a także podważania realizacji celu, jakim jest poszanowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, zbudowanego na chrześcijańskim systemie wartości" – zauważa Małopolska Kurator Oświaty.

Barbara Nowak podkreśla, iż "szkoła nie może być przekształcana w miejsce indoktrynacji dzieci i młodzieży poglądami jednej ze stron sporu światopoglądowego, a jej działalność powinna cechować się zachowaniem adekwatnych proporcji w przekazywanych treściach i mieć przede wszystkim charakter edukacyjny, a nie promocyjny".

