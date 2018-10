Szydło o starcie w wyborach do PE: To będzie bardzo trudna kampania

– Decyzje o starcie w wyborach będą ogłoszone wtedy, kiedy zapadną. Ja zajmuję się realizacją programu społecznego. Jeżeli chodzi o moją przyszłość rozmawiać o niej będę, gdy będą jakieś decyzje. Nie wykluczam też startu w wyborach do PE – mówiła już kilka miesięcy temu Beata Szydło.

Wicepremier została ponownie zapytana o sprawę na antenie PR24. – Zobaczymy. Powiedziałam kiedyś, że jestem na to gotowa i rzeczywiście bardzo poważnie rozważam taką możliwość. Myślę, że kampania do PE będzie bardzo trudna. Ona zawsze dla nas była trudna, bo to jest kampania, w której jest niska frekwencja, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach. Na pewno będziemy musieli przygotować bardzo mocne listy i to ważne wybory – dodała Szydło.

Była premier oraz marszałek Sejmu Marek Kuchciński to według mediów jedni z pewnych kandydatów PiS na europosłów. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w maju przyszłego roku.