12 listopada dniem wolnym od pracy? Karczewski: Decyzja Senatu jutro

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 12 listopada będzie dniem wolnym od pracy. Ustawa autorstwa posłów PiS przeszła we wtorek w nocy w Sejmie. Za jej przyjęciem głosowało 233 posłów, 105 było przeciw, a 77 się wstrzymało. Przyjęto też poprawki, zgodnie z którymi 12 listopada będą pracować publiczne szpitale i apteki.

"Miażdżąca" opinia biura legislacyjnego

38 minut - dokładnie tyle zajęło senackiej komisji rozpatrzenie ustawy ustanawiającej poniedziałek 12 listopada dniem wolnym od pracy. Jak informuje RMF FM, odrzucono też wszystkie poprawki, mimo "miażdżącej" opinii biura legislacyjnego. Jak informuje rozgłośnia, legislatory wskazywali m.in. nabrak odpowiedniego vacatio legis, brak ustawowego czasu dla prezydenta na podjęcie decyzji, a także brak jakichkolwiek konsultacji o skutkach tej ustawy.

Jeden z cytowanych przez RMF FM senackich legislatorów podkreśla, że projekt ten "przeczy zasadzie odpowiedzialnego zachowania państwa". Próbował on przedstawić senatorom problem dodatkowego dnia wolnego na przykładzie kursowania pociągu: "Z kalendarza ten dzień roboczy wypada. Co ja mam zrobić jako pasażer? Co ma zrobić przewoźnik, który musi w tym momencie zweryfikować cały rozkład jazdy?".

Decyzja Senatu jutro?

– Rozmawiamy, debatujemy, dyskutujemy. Jutro podejmiemy decyzję. Sam pomysł mi się podoba, bo setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości zdarza się raz na sto lat. Więc dobrze na 100 lat dobrze świętować – komentował sytuację marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

– Według mnie ten projekt jest bardzo dobry i interesujący, na pewno oczekiwany społecznie i dobrze odbierany społecznie, ale są pewne wątpliwości. Nad nimi się zastanawiamy – dodał marszałek.