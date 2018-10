Lubnauer: Zapraszamy SLD i PSL do Koalicji Obywatelskiej

Zapraszamy SLD i PSL (do Koalicji Obywatelskiej - red.) – mówiła lider Nowoczesnej na antenie RMF FM. Lubnauer w rozmowie z Marcinem Zaborskim podkreślała też, że Koalicja Obywatelska ma większą zdolność koalicyjną niż PiS. – To jest różnica między nami, a PiS-em, że my jesteśmy w stanie współpracować np. z PSL-em, a wszyscy na razie po kolei zgłaszają, że nie będą współpracować z PiS-em. Dlatego jest możliwość tworzenia koalicji między Koalicją Obywatelską i PSL-em, natomiast nie ma możliwości tworzenia koalicji PiS – tłumaczyła Lubnauer.

– Jeżeli spojrzymy ile razem z PSL-em ma Koalicja Obywatelska, czyli siły prodemokratyczne to mają ponad 40 procent – komentowała dalej posłanka, dowodząc, że wygranym niedzielnych wyborów jest opozycja a nie partia rządząca. – Koalicja Obywatelska też zdobyła po pierwsze więcej niż 4 lata temu sama Platforma Obywatelska (podobnie jak PiS – red.). Po drugie przypomnę, co jest też warte zapamiętania, że we wszystkich miastach większych PiS dostał – śmiało powiedzmy – łomot. Jeszcze w dodatku było to w pierwszej turze. Jeżeli spojrzymy na ilość miast – bodajże 23 – w których prezydenci zostali wybrani z poparciem Koalicji Obywatelskiej lub wręcz Koalicji Obywatelskiej w pierwszej turze, to poprzednio to się nie zdarzało – dodała.

W nocy ze środy na czwartek Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki wyborów samorządowych. W skali kraju w wyborach do sejmików wojewódzkich Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 254 mandaty, a Koalicji Obywatelskiej przypadło 194 mandatów. Polskie Stronnictwo Ludowe zdobyło 70 mandatów, Bezpartyjni Samorządowcy - 15, a SLD-Lewica Razem - 11.

