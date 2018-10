"Wolę kontaktować się ze Schetyną. Szef rozmawia z szefem". Czarzasty wbija szpilę Lubnauer

Katarzyna Lubnauer oceniła wynik wyborczy SLD jako słaby. Czarzasty ripostuje, że celem jego partii jest powrót do Sejmu i gdyby wybory samorządowe tak traktować, to ten cel zostałby osiągnięty.

– Radziłbym pani Katarzynie Lubnauer wsłuchiwać się w to co mówi jej szef. Mówię o Platformie Obywatelskiej. Pan Schetyna wczoraj jasno powiedział, że nie da się tworzyć władzy w sejmikach bez SLD i bez PSL-u. I miał rację. Jak nie ma komunikacji pani Lubnauer z szefem, to są takie wypowiedzi – przekonywał Włodzimierz Czarzasty.

Polityk dodał, że ma zamiaru zaostrzać konfliktu i sam podchodzi z dystansem do tego, co mówi i robi Lubnauer, gdyż w wielu sejmikach (jak i w samym Sejmie) nie da się zmontować większości bez udziału SLD.

Czarzasty dodał, że nie ma zamiaru wchodzić w koalicję z PiS, a na najbliższe wybory planuje zmontować lewicowy sojusz. Lider SLD zaznaczył, że zawsze rozważał możliwość współpracy z Robertem Biedroniem.

