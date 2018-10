Nowe godło coraz bliżej. Ruszają prace nad ustawą

Głównym celem planowanej ustawy jest dostosowanie wzorów symboli państwowych do aktualnych technologii graficznych i fonograficznych.

Jak informuje "Rzeczpospolita", artysta ma stworzyć elektroniczną wersję przestrzenną godła. Powstać mają też nowe oficjalne wersje godła: bez cieniowania, charakterystycznego dla rysunku oraz czarno-biała obrysowana.

Możliwe, że do obowiązującego obecnie wzoru Zygmunta Kamińskiego z 1927 roku zostaną wprowadzone zmiany. Skrzydła orła, które różnią się nieco od siebie, mają stać się lustrzanymi odbiciami. Korona dostanie prześwity, a złote mają stać się całe nogi orła aż do kolan, a nie tylko szpony, jak teraz.

"Ze względu na to, że symbole państwowe są wspólnym dobrem, łączącym wszystkich obywateli Polski i tworzącym naszą wspólną historię, Ministerstwo zaprasza wszystkich zainteresowanych do wyrażenia swojego zdania w zakresie ochrony i użytkowania symboli państwowych w ramach prowadzonych prekonsultacji. Prekonsultacje odbywać się będą do 9 listopada 2018 r. do końca dnia. Odpowiedzi na pytania ankiety oraz wszelkie uwagi można kierować do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego" – informuje resort.