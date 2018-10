Środa: Tok FM schodzi na psy

Wykładowczyni UW oceniła, że wśród komentatorów zaproszonych do studia byli sami mężczyźni. Jej zdaniem byli oni pozbawieni wiedzy, za to dysponowali "wyraźnym fallusem lub namolną aspiracją do niego".

"Przypominam "fallus" jest kategorią kulturową nie fizjologiczną, odnosi się do władzy nie do seksu" – zaznaczyła wykładowczyni UW.

Jej zdaniem ten proceder miał miejsce wszędzie: zarówno w Telewizji Polskiej jak i TVN, a nawet w radiu TOK FM, które niegdyś było stacją "postępową", ale niestety obecnie pod względem "szacunku dla egalitarnej demokracji schodzi na psy".

Środa przekonuje, że kobiety nie tylko są lepiej wykształcone od mężczyzn, ale również mniej zmanierowane, mniej narcystyczne i znacznie bardziej obiektywne. "Ileż jeszcze potrzebujemy czasu by świat stał się normalny a nie patriarchalny?" – zakończyła swój wpis.