"Won z Tęczowym Piątkiem". Cejrowski apeluje do rodziców

26 października w 211 szkołach w całej Polsce zostanie zorganizowany "Tęczowy Piątek". Akcja ma na celu propagowanie środowisk LGBT w szkołach wśród dzieci. "Wszystko po to, żeby młode lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, queer i interpłciowe poczuły, że w szkole jest miejsce też dla nich" – tłumaczy organizator wydarzenia, czyli Kampania Przeciw Homofobii. Wojciech Cejrowski apeluje do rodziców, by się upewnili, czy ich dzieci są bezpieczne.

"Szkolenie uczniów do zboczonych czynności seksualnych jest napaścią seksualną na dzieci i musi być ścigane jako atak pedofilski. Rodzice, zadzwońcie jutro do szkoły upewnić się, że w piątek Wasze dzieci będą bezpieczne od molestowania. Won z Tęczowym Piątkiem" – napisał na Twitterze.

Cejrowski skomentował również akcję na antenie TVP Info, gdzie przytoczył list, jaki dostał od jednej z matek. Kobieta napisała, że jej synowi polecono przyjść do szkoły w spódniczce. Ona uznała, że to jakiś niewinny żart. Dopiero gdy dowiedziała się o "tęczowym piątku" zdała sobie sprawę z całej sytuacji.

– Chyba rodzice powinni coś na ten temat wiedzieć najpierw i się zgodzić na to. Gdzie jest kuratorium, czemu minister się nie uruchomił? – pytał Cejrowski.

