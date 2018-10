Prezydent o "wyimaginowanej wspólnocie": Ktoś narzuca nam werdykt, na który musimy się zgodzić, co to za wspólnota?

Jeżeli ktoś nam narzuca werdykt i uważa, że musimy się z nim zgodzić, to co to jest za wspólnota? – mówił prezydent Andrzej Duda w rozmowie z "Rzeczpospolitą", odnosząc się do swoich słów o "wyimaginowanej wspólnocie".