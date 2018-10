"Tablice Pamięci". Fundacja PGE zadba o pamięć o II wojnie światowej

Ideą projektu jest uzupełnienie i popularyzacja informacji historycznych poprzez dodanie tablic w języku polskim i angielskim w miejscach pamięci z II Wojny Światowej.

Projekt „Tablice Pamięci” będzie realizowany w dwóch etapach: w pierwszym zakłada zamontowanie dodatkowych tablic na blisko 160 warszawskich pomnikach autorstwa Karola Tchorka z 1949 r. W drugim etapie, dodatkowe tablice trafią do miejsc pamięci w innych miastach Polski, w których PGE Energia Ciepła, właściciel Fundacji, posiada swoje oddziały i spółki zależne (tj. m.in. w Gdańsku, Gdyni, Toruniu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Krakowie, Rybniku). Projektowi towarzyszyć będą inne wydarzenia okolicznościowe: debaty, konferencje a także inicjatywy w przestrzeni miejskiej i w Internecie.

– PGE Energia Ciepła, należąca do PGE Polskiej Grupy Energetycznej, oprócz podstawowej działalności biznesowej działa też w obszarze społecznym. Pamięć i tożsamość narodowa są dobrem, o które chcemy się troszczyć, dlatego w ramach działalności Fundacji PGE Energia Ciepła finansujemy projekt „Tablice Pamięci”, który utrwala i popularyzuje narodową pamięć historyczną – powiedział podczas odsłonięcia pierwszej tablicy Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

– Płaskorzeźbiona, kuta w piaskowcu tablica, której głównym motywem jest maltański krzyż, jest do dziś dla wszystkich mieszkańców Warszawy symbolem męczeńskiej śmierci, przede wszystkim cywilnych ofiar. Pielęgnowanie pamięci jest naszym niepodważalnym patriotycznym obowiązkiem. Dbając o prawdę historyczną głoszoną w miejscach kaźni naszych rodaków, odnawiając miejsca pamięci im poświęcone, uzupełniając je, ten obowiązek wypełniamy – powiedział prof. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Minister podkreślił, że spośród ok. 450 upamiętnień w tej formie, umieszczonych najczęściej tam, gdzie Niemcy dokonywali zbiorowych egzekucji warszawiaków, do dziś przetrwało zaledwie ok. 160. To pokazuje skalę zacierania się pamięci o tych tragicznych dla Warszawy wydarzeniach.