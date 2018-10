"Sprzedał wyborców za wiceprezesa u Korwina". Kukiz o odejściu Kuleszy

"Informuję z żalem, że dziś odszedł od nas (znaczy z Klubu K'15) poseł Kulesza Jakub, ur. 12 listopada 1990 w Lublinie....W zamian za wiceprezesa u Korwina w partii "Wolność" sprzedał swoich Wyborców oraz Koleżanki i Kolegów z Klubu. Amen" – napisał na Facebooku lider Kukiz'15.

Kukiz'15 traci posła i rzecznika

Informację o odejściu z ruchu Pawła Kukiza i przystąpieniu do partii Janusza Korwin-Mikkego Jakub Kulesza przekazał podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Tłumacząc swoją decyzję stwierdził: W programie "'Młodzież kontra' zostałem zapytany przez młodych ludzi, czy nie przeszkadza mi współpraca z osobą o takiej nieciekawej, kryminalnej przeszłości, jaka ma Dariusz Pitaś czyli prawa ręka Pawła Kukiza. Odparłem szczerze, że przeszkadza, przeszkadzała od początku".

Jak jednak podkreślił, nie Pitaś jest powodem jego odejścia, ale to, że "jak pokazały wybory samorządowe, ma on dalej kluczowy wpływ" na ruch Kukiz'15. Kulesza dodał, że to prawdopodobnie właśnie on podejmuje kluczowe decyzje. Poseł mówił, że wszelkie podejmowane w ruchu próby rozliczenia Pitasia są tłamszone w zarodku.

– Zdaję sobie sprawę, że odchodząc z klubu Kukiz'15 kładę na szali przyszłość kariery politycznej – przyznał poseł. Jak jednak dodał, przyszedł do polityki nie dla kariery, ale dla realizacji postulatów wolnościowych. Tych zaś - wskazał Kulesza - nie mógł realizować w ramach Kukiz'15.

Czytaj także:

Kukiz'15 traci posła i rzecznika. Jakub Kulesza przystąpił do partii Korwin-Mikkego