Tusk na prezydenta? Połowa Polaków przeciw

Donald Tusk to murowany kandydat opozycji na prezydenta Polski? Choć o tym, że szef Rady Europejskiej będzie ubiegał się o fotel prezydenta mówi się od dawna, wygląda na to, że Tusk nie ma tak szerokiego poparcia społecznego, jak przedstawia to jego polityczne zaplecze.

Jak wynika z sondażu Instytutu Pollster przeprowadzonego na zlecenie "Super Expressu", aż 50 proc. badanych stwierdziło, że Donald Tusk nie powinien startować w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Przeciwnego zdania jest 34 proc., natomiast 16 proc. ankietowanych nie ma na ten temat opinii. Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 17-18 października 2018 roku metodą CAWI na próbie 1086 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla struktury obywateli Polski powyżej 18. roku życia.