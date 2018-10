Według posła Nowoczesnej, krytyka "Tęczowego Piątku" narusza konstytucję

W piątek 26 października w 211 szkołach w całej Polsce zorganizowany został "Tęczowy Piątek". "Wszystko po to, żeby młode lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, queer i interpłciowe poczuły, że w szkole jest miejsce też dla nich" - tłumaczy organizator wydarzenia Kampania Przeciw Homofobii (KPH). Tej inicjatywie sprzeciwiło się wielu polityków, komentatorów, a także Episkopat. Silny głos krytyki popłynął też z Torunia.

"To jest rewolucja neomarksistowska, ona idzie przez świat. Czy Polska też się będzie temu poddawała? Pytam: gdzie jest Ministerstwo Edukacji? Gdzie jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego? Biało-czerwona czy tęczowa? Tylko gospodarka czy też duch narodu? Jaki duch? „Niczym Sybir, niczym knuty i cielesnych tortur król, lecz narodu duch otruty – to dopiero bólów ból” – mówił poeta. To przeżyliśmy w naszej historii nie jeden raz" – w ten sposób do inicjatywy KPH odniósł się założyciel Radia Maryja, o. Tadeusz Rydzyk.

Tymczasem według posła Krzysztofa Mieszkowskiego, krytyczny głos o. Rydzyka to naruszenie jednego z art. konstytucji – a dokładniej artykułu dotyczącego równouprawnienia kościołów i związków wyznaniowych. "Tęczowy piątek” jest znakomitą edukacyjną inicjatywą.Gdyby takich pomysłów, zamiast religii w szkołach,było więcej, Polska byłaby otwartym,świeckim krajem. Rydzyk kwestionując ideę „Tęczowego piątku” narusza 25 art. Konstytucji" – stwierdził polityk Nowoczesnej.

Niewiedzę wytknął Mieszkowskiemu dziennikarz tygodnika "Do Rzeczy" Wojciech Wybranowski.

