Zakaz handlu już od soboty. Rafalska: Zostanie wprowadzony bardzo szybko

Związkowcy domagają się, aby zakaz handlu obowiązywał już od godziny 22.00 w soboty i kończył się 5.00 rano w poniedziałki. "Solidarność" argumentuje taką konieczność tym, że sklepy często każą pracownikom kończyć pracę dłużej w soboty i wcześniej przychodzić w poniedziałki.

Co na to taki postulat rząd? Wszystko wskazuje na to, że zostanie on wcielony w życie. Do sprawy odniosła się Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska która zapowiedziała, że rozszerzony zakaz handlu w niedzielę zostanie wprowadzony bardzo szybko.

– Myślę, że w listopadzie lub w grudniu możemy przystąpić do prac w parlamencie. Zmiany zaczęłyby obowiązywać w pierwszym kwartale przyszłego roku – powiedziała reporterowi Radia ZET szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.