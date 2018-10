12 listopada dniem wolnym? "Zabawa państwem idzie w najlepsze"

Jak pisaliśmy już na DoRzeczy.pl Senat przyjął ustawę z poprawkami, co oznacza, że teraz projekt ponownie trafi do Sejmu (kolejne posiedzenie odbędzie się w dniach 7-9 listopada), a jeśli posłowie dopiero wtedy zajmą się projektem, to na biurko prezydenta trafi on zaledwie kilka dni przed 12 listopada.

Oznacza to, że być może dopiero na kilka dni przed 12 listopada, Polacy dowiedzą sie czy tego dnia pracują.