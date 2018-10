Dudzińska: Nie przyjmę kolejnej propozycji kandydowania na urząd RPD

W wieczornym głosowaniu 67 senatorów opowiedziało się przeciw, 1 był za, a 5 wstrzymało się od głosów. W wyniku tego głosowania Senat odrzucił kandydaturę Agnieszki Dudzińskiej na nowego Rzecznika Praw Dziecka.

To juz kolejna nieudana próba wyboru nowego Rzecznika Praw Dziecka, druga nieudana próba powołania Dudzińskiej na to stanowisko. – Nie przyjmę kolejnej propozycji kandydowania na urząd Rzecznika Praw Dziecka – komentowała po głosowaniu Dudzińska. – Okazało się, że to stanowisko polityczne – dodała kandydatka.

Dudzińska skończyła socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 2005 r. pracuje w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2013-2014 była wiceprezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podczas drugiego głosowania w Sejmie (przedwczoraj), za jej kandydaturą głosowało 232 posłów, 184 było przeciw, a 3 się wstrzymało. Za pierwszym razem, nie uzyskała wystarczającego poparcia w izbie niżej.

Rzecznik powoływany jest uchwałą Sejmu, która podlega zatwierdzeniu przez Senat. Stoi na straży praw dziecka określonych w konstytucji, konwencji ONZ o prawach dziecka i innych przepisach prawa. Agnieszka Dudzińska miała zastąpić na tym stanowisku Marka Michalaka, który objął urząd RPD w 2008 roku i sprawował go 10 lat.