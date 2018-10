Prezydent: Orzeczenie TSEU będzie realizowane. Trzeba znowelizować ustawę o SN

Co dalej z Sądem Najwyższym?

Prezydent powiedział: – Wszystkie te dyskusje o tym, że Polska nie będzie chciała realizować tego orzeczenia, uważam, że są w ogóle nie na miejscu. Ta deklaracja jest jednak bardzo jednoznaczna, wypowiadana ustami ministra Warchoła.

– Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie wieku sędziów Sądu Najwyższego samo w sobie nie zmienia polskiego prawa, a jedynie zobowiązuje do podjęcia określonych działań – podkreślił prezydent Andrzej Duda w programie "Gość Wiadomości". Polityk zaznaczył, że Polska będzie respektować orzeczenie TSUE i jak wskazał, "trzeba znowelizować ustawę".

– To nie jest tak, że postanowienie TSUE obowiązuje i ono samo w sobie zmienia polskie prawo. Tam jest wyraźnie w tym postanowieniu napisane, że to jest postanowienie, które zobowiązuje polskie prawo do podjęcia określonych działań (...) Trzeba też zwrócić uwagę na to, że jeśli będzie nowelizacja ustawy to tak, jakby wyrok zapadł – zaznaczył prezydent.

100 lat od odzyskania niepodległości

Andrzej Duda został też zapytany o obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

– Powinniśmy spotkać się 11 listopada na uroczystościach w całej Polsce, zapraszam wszystkich rodaków i polityków niezależnie od poglądów. To powinien być dzień wolny od politycznych swarów – zaznaczył prezydent. Jak dodał, chciałby wziąć udział w jak największej liczbie uroczystości setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Prezydent zapewnił, że odpowiednie zaproszenia zostały wystosowane do wszystkich tych, którzy powinni je otrzymać.

"Obywatele biorą sprawy w swoje ręce"

– Bardzo mnie cieszy bardzo wysoka frekwencja, jak na wybory samorządowe – mówił prezydent na antenie TVP Info, w kontekście niedzielnych wyborów samorządowych. – Ewentualne koalicje to są decyzje podejmowane przez partie polityczne. Wierzę w to, że zostaną dopełnione, to jest międzypartyjna polityka, oczywiście ważna regionalna, ważna lokalnie, na pewno jakieś rozwiązania powstaną – podkreślił.

I dodał: – To mnie bardzo cieszy, że obywatele biorą sprawy w swoje ręce, traktują je poważnie, idą do wyborów, dokonują świadomej decyzji, w przedmiocie, kto ma ich reprezentować (...). Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy do tych wyborów poszli, dziękuje wszystkim, którzy w nich także startowali. Bardzo się cieszę, że frekwencja wzrasta.