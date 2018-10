Strajk w LOT zawieszony do poniedziałku

Strajk trwa od ubiegłego czwartku, tylko w piątek, z powodu problemów ze skompletowaniem załogi, odwołano kilkanaście rejsów z i do Polski. Jak podali w nocy strajkujący, akcja została zawieszonona do poniedziałku do godziny 14.