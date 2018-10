A może by tak raz a dobrze?

Ustawy o sądach, choć przeforsowane przez PiS całkiem niedawno, nowelizowano już nie jeden raz, a po decyzji TSUE o zamrożeniu części zmian, które one wprowadziły, zanosi się na to, że znowu będą nowelizowane. Wszelako ustawy sądownicze to tylko jeden z – niestety – wielu przykładów trapiącej polską legislację choroby nowelizowania niedawno znowelizowanych aktów prawnych.