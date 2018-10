"Pijak i narkoman". Mocne słowa o Kukizie

Post skierowany był do polityków Prawa i Sprawiedliwości – Joachima Brudzińskiego, Mariusza Błaszczaka oraz Marka Kuchcińskiego, a dotyczył Pawła Kukiza.

Komentarz Maciejowskiego związany był z serią nocnych wpisów Kukiza opublikowanych po tym, jak szeregi ruchu Kukiz'15 ouścił Jakub Kulesza, dotychczasowy rzecznik ugrupowania. Poseł postanowił dołączyć do partii Wolność Janusza Korwina-Mikkego, gdzie został wiceprezesem.

Decyzji Kuleszy pogratulował na Twitterze Marek Jakubiak, a to najwyraźniej nie spodobało się liderowi ruchu, który już wcześniej, podczas kampanii samorządowej, w swoisty sposób odcinał się od Jakubiaka.

"Marek! Idź za nimi, skoro im dobrze życzysz! Masz browary i układy w wojsku" – skomentował Paweł Kukiz.

Jednak to nie koniec kontrowersyjnych wpisów muzyka. Kukiz włączył się też w dyskusję Jacka Wilka z Wolności z jednym z internautów. Twitterowicz zapytał Wilka, jak ocenia możliwość współpracy z Jakubiakiem. "MJ to facet o niezłym temperamencie (co parę razy odczułem:-)) ale świetny mówca i twardo chodzący po ziemi polityk-przedsiębiorca (z sukcesem) czyli w tym Sejmie prawdziwy unikat. Nie ukrywam; takich nam trzeba na froncie naprawy PL. A wojskowa dyscyplina też się nam przyda;-)" – odpisał Jacek Wilk.

"I taki bacik po pupci....:-) Widze to ! Wilk w ekstazie (w ponczochach), łajany przez Jakubiaka w kadzi a obok masturbujacy się Korwin przy odbycie Koernela:-) Kto b edzie najładniejszy - dostaje wodociągi w Radomiu;-)" – padła odpowiedź ze strony Paweła Kukiza.

