Rzecznik PiS: PSL staje się kolejną przystawką PO

Liderzy Platformy Obywatelskiej – Grzegorz Schetyna i Polskiego Stronnictwa Ludowego - Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdzili wolę współpracy obu partii w regionalnych sejmikach. Zadeklarowali również współpracę ze wszystkimi samorządowcami, poza tymi z Prawa i Sprawiedliwości.

"PSL po Nowoczesnej staje się kolejną przystawką PO. Marginalizacja i wchłonięcie PSL-u przez Schetynę to tylko kwestia czasu. Ale to dobrze ponieważ nareszcie spadnie maska konserwatyzmu i ukaże się ta prawdziwa twarz liberalizmu. Afery, nieudolne rządy to ich mocne spoiwo" - napisała na Twitterze Beata Mazurek.

