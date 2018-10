Tragiczny finał kłótni małżeńskiej. Kobieta nie żyje, jej mąż trafił do szpitala

Śledczy dotychczas nie ustalili co było przyczyną kłótni oraz w jakich dokładnie okolicznościach doszło do morderstwa. Jak podają media, w mieszkaniu prawdopodobnie doszło do awantury pomiędzy parą, w wyniku której 51-latek zadał kobiecie kilka ciosów nożem.

Następnie mężczyzna prawdopodobnie próbował popełnić samobójstwo i ranił się brzuch. Kiedy na miejsce przyjechała wezwana przez sąsiadów policja, funkcjonariusze wyważyli drzwi i znaleźli 51-latka w kałuży krwi.

50-latka zmarła na miejscu, pomimo prób udzielenia jej pomocy przez sąsiadków i lekarzy, którzy przyjechali z policją. Mąż kobiety znajduje się obecnie w szpitalu.

Jak podaje Radio Gdańsk, zabita kobieta była nauczycielką w jednej ze szkół w Chojnicach. Osierociła trójkę dzieci.